Knorr-Bremse legt kräftig zu

Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse hat im vergangenen Jahr von seiner guten Position in Europa profitiert.

Zudem zog das Geschäft in Nordamerika deutlich an. Gestützt auf einen hohen Auftragsbestand rechnet der Konzern 2022 mit weiteren Zuwächsen. So soll der Umsatz im laufenden Jahr auf 6,8 bis 7,2 Milliarden Euro steigen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte.

Im Jahr 2021 zog der Umsatz um neun Prozent auf 6,7 Milliarden Euro an. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 13 Prozent auf 920 Millionen Euro zu. Die Marge gemessen an diesem Wert habe damit bei 13,6 Prozent gelegen, hieß es. Im laufenden Jahr rechnet Knorr-Bremse hier mit einem Wert von 12,5 bis 14,0 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-262278/2 (dpa)