Bayern-Frauen wollen in Gruppenphase der Champions League

Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen am Donnerstag (19.00 Uhr/Livestream bei fcbayern.com) den Einzug in die Gruppenphase der Champions League perfekt machen.

Nach einem 1:0-Sieg bei Real Sociedad San Sebastián sind die Chancen bestens.

Die Münchnerinnen spielen als einziges deutsches Team die Zwischenrunde in der Königsklasse, nachdem Frankfurt in der ersten Runde ausgeschieden war. Der VfL Wolfsburg ist als deutscher Meister für die lukrativen Gruppenspiele gesetzt. In der vergangenen Spielzeit waren die Bayern-Frauen im Viertelfinale der Champions League an Paris Saint-Germain gescheitert.

(dpa)