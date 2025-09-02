Junger Mann wird zusammengeschlagen und zieht Messer

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Bar in Mindelheim ermittelt nun die Polizei wegen einer Vielzahl von Delikten. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Als ein junger Mann eine Bar in der Maximilianstraße in Mindelheim verließ, wurde er demnach von mehreren bislang unbekannten Personen verfolgt und zusammengeschlagen. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr.

Um den Angriff zu beenden, zog der Geschädigte laut des Polizeiberichts ein Messer, woraufhin die Personen flüchteten. Beim Eintreffen der Polizei war nur noch der Angegriffene vor Ort. Da es sich bei dem Messer um ein einhändig zu öffnendes Klappmesser handelte, wird nun ein Verstoß gegen das Waffengesetz geprüft. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise durch Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 08261/7685-0.