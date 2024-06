Schockanrufer betrügen alte Dame um 139.000 Euro

Schockanrufer haben eine alte Dame in Kolitzheim (Kreis Schweinfurt) um 139.000 Euro betrogen.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag mitteilte, schwindelten die Täter am Donnerstag der Frau am Telefon vor, dass ihre Enkelin in einen tödlichen Unfall verwickelt sei und verlangten Kaution, um die Enkelin vor dem Gefängnis zu bewahren.

Die Frau ließ sich darauf ein und übergab am Nachmittag einem etwa 60 Jahre alten Mann neben den 139.000 Euro Bargeld auch noch einen Ring im Wert von 2000 Euro. Erst anschließend wurde die alte Dame misstrauisch und informierte die Polizei. Die Frau wurde Opfer einer weit verbreiteten Betrugsmasche, die Kripo Würzburg sucht nun Zeugen.

(dpa)