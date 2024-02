Kommando Spezialkräfte

vor 52 Min.

Munitionsaffäre beim KSK: Frühjahrsputz mit Handgranaten

Plus Bundeswehr-General Markus Kreitmayr sollte beim KSK aufräumen. Er befahl die anonyme Abgabe von abhandengekommener Munition – und steht nun selbst vor Gericht.

Von Ulrich Mendelin

Im holzgetäfelten Gerichtssaal tritt Markus Kreitmayr in Uniform auf, das Dienstgradabzeichen auf dem Schulterstück weist den 55-Jährigen als Einsterne-General aus. Männer, die unter ihm gedient haben, bezeichnen den gebürtigen Augsburger mit dem graumelierten Kurzhaarschnitt als „harten Hund“. Genau der Richtige also für das Kommando Spezialkräfte (KSK) mit seinen extremen Anforderungen an Physis und Psyche der Soldaten, allein die Aufnahmeprozedur hat einer von Kreitmayrs Vorgängern beschrieben als „das Härteste, was man Menschen in einer Demokratie zumuten darf“.

Kreitmayr habe den Verband „vorbildlich aufstellen“ wollen, wird der leitende Ermittler des Landeskriminalamts später im Zeugenstand aussagen. Der Mann war ja gekommen, um aufzuräumen. Im Juni 2018 hatte Markus Kreitmayr die Führung des Kommandos Spezialkräfte übernommen. Er sollte die skandalumwitterte Elitetruppe der Bundeswehr neu aufstellen. Dazu habe er in der Graf-Zeppelin-Kaserne, dem Sitz des KSK in Calw, auch so etwas wie einen „Frühjahrsputz“ angeordnet. Nun steht der Brigadegeneral selbst vor Gericht. Die Große Strafkammer des Landgerichts Tübingen muss entscheiden, ob Kreitmayr mit einer Aufräum-Aktion selbst gegen das Gesetz verstoßen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen