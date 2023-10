Abgrenzen statt ausgrenzen: Der Umgang mit der AfD im Landtag bleibt schwierig

Der Umgang mit der AfD im Landtag birgt eine Gefahr. Er nährt die "Opfer-Erzählung" der Rechtspopulisten.

Erneut kein Vizepräsident für die AfD und Geldstrafen für Rüpel im Parlament: Zu Beginn der neuen Legislatur im bayerischen Parlament sollen gleich Pflöcke eingeschlagen werden im Umgang mit der noch stärker gewordenen AfD. Das mag das Gebot der Stunde sein, weil die anderen Fraktionen erstens vernünftig miteinander arbeiten und zweitens einer Partei, die gegen den Staat hetzt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird, nicht auch noch ein parlamentarisches Ehrenamt überlassen wollen.

"Opfer-Erzählung" droht sich zu verstärken

Fragt sich nur, was es hilft. Zunächst jedenfalls wird die „Opfer-Erzählung“ der AfD bestärkt: „Seht her, die anderen lassen uns nicht mitmachen.“ Was so nicht stimmt, weil es nach wie vor genügend Möglichkeiten der demokratischen Mitwirkung gibt. Aber derartige Feinheiten dürften dann weniger eine Rolle spielen. Zudem wird diese Debatte überlagern, worum es eigentlich gehen muss: die inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD.

Die anderen Parteien tun sich schwer im Umgang mit der in Teilen rechtsextremen Partei. Sie müssen schnell klarmachen, dass es ihnen nicht um eine Ausgrenzung der, sondern eine klare Abgrenzung zur AfD geht. CSU-Chef Markus Söder hat die Devise ausgegeben, dass man die Rechtspopulisten inhaltlich „stellen“ müsse. Dazu wäre schon im Wahlkampf ausreichend Gelegenheit gewesen. Dort aber habe man sich zu wenig mit der AfD beschäftigt, klagte etwa der frühere CSU-Chef Erwin Huber.

Lesen Sie dazu auch