Die Äußerungen einiger Landräte sind ein Alarmzeichen

Nicht mehr lange, dann sind Kommunalwahlen in Bayern. Am 8. März nächsten Jahres werden rund 39.500 Mandatsträger auf sechs Jahre gewählt – Gemeinderatsmitglieder, Bürgermeister und Oberbürgermeisterinnen sowie Kreistagsmitglieder und Landräte. Was sie einmal entscheiden, wird sich auf jede und jeden Einzelnen auswirken. Es geht um die örtliche Infrastruktur, um Schwimmbäder, Schulen oder Krankenhäuser.

Alleingelassen von Bund und Land, am Rande ihrer Kräfte, angefeindet

Umso nachdenklicher muss stimmen, welches Bild nun Landrätinnen und Landräte gezeichnet haben. Der einstige politische Traumjob – der wie wenige andere ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten mit großer Bürgernähe verbindet – hat massiv an Attraktivität verloren. Die Entwicklung schreitet unübersehbar vom einen ins andere Extrem voran: Konnten sich Landräte früher als „Provinzfürsten“ fühlen, kommen sich manche inzwischen bisweilen als Provinzdeppen vor – alleingelassen von Bund und Land, am Rande ihrer Kräfte, angefeindet. Man sollte das sehr ernst nehmen, denn es handelt sich um mehr als um subjektive Eindrücke, um mehr als um Einzelfälle, schon gar nicht um Wehleidigkeiten.

Die gute Nachricht: Dagegen lässt sich einiges tun. Und das beginnt mit einer hohen Wahlbeteiligung am 8. März.