Wir müssen den Kleiderverbrauch eindämmen

Wir Deutschen werden ja gerne mal von aller Welt für unser Faible für Mülltrennung belächelt. Für die bunte Tonnensammlung vor dem Haus und den samstäglichen Ausflug auf den Wertstoffhof. Beim Recycling ist Deutschland Weltspitze. Auch bei der Entsorgung von Altkleidern. Mit einer Erfassungsquote von zwei Dritteln sind wir Europameister. Doch EU-weit landeten bisher nur rund 22 Prozent der Alttextilien in speziellen Sammelsystemen, der Rest wurde verbrannt oder kam auf die Deponie.

Deshalb wollte die EU mit der neuen Richtlinie das Altkleiderrecycling voranbringen und Ressourcen schonen. Was gut gemeint und für viele Länder ein wichtiger Schritt ist, droht nun aber paradoxerweise das bestehende System in Deutschland zugrunde zu richten. Denn eben weil die Deutschen in Sachen Mülltrennung so regeltreu sind, landet jetzt so viel Unbrauchbares im Container, dass das ohnehin kaum noch einträgliche Geschäft mit den Altkleidern zum Verlustgeschäft werden könnte. So erleben wir in diesen Tagen eine Rolle rückwärts von Entsorgern und Kommunen, die eindringlich darauf hinweisen, dass schmutzige und verdreckte Textilien weiterhin in den Restmüll sollten. EU-Richtlinie hin oder her.

Sich jetzt entspannt zurückzulehnen und auf die Schulter zu klopfen, reicht dennoch nicht. Denn Fakt ist: Auch wenn die Deutschen ihre getragene Kleidung brav im Kleidercontainer loswerden, wird seit Jahren viel zu viel konsumiert. Hier muss jeder Einzelne für sich ansetzen, um die Ressourcenverschwendung einzudämmen.