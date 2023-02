Am Zeugnistag zeigt sich wieder: Schule ist nicht fair

Wenn Zwischen- und Jahreszeugnisse verteilt werden, zeigt sich die ganze Unfairness des Schulsystems. Der Freistaat muss für Chancengleichheit sorgen.

Die Unfairness des Schulsystems zeigt zweimal im Jahr ihre gefletschten Zähne: Wenn Zwischen- und Jahreszeugnisse verteilt werden. An diesen Tagen manifestiert sich in Noten, dass Kinder mit niedrigem Sozialstatus, mit armen und/oder wenig gebildeten Eltern überdurchschnittlich schlecht abschneiden. Das beweist auch die neueste Statistik zu Wiederholern in den Klassenzimmern: Schülerinnen und Schüler mit schlechtem sozioökonomischen Hintergrund machen besonders oft eine Klasse zweimal, heißt es vom Lehrer- und Lehrerinnenverband.

Das Problem sind nicht die Noten, sondern ein ungerechtes Schulsystem

Dieser Kommentar erhebt nicht die Forderung, Zeugnisse oder Noten abzuschaffen – auch wenn es gerade bei Grundschulkindern pädagogisch sicher sinnvoll ist, dass die Zwischenzeugnisse mittlerweile vielerorts durch Lernentwicklungsgespräche ersetzt sind. Schüler, Lehrkraft und Eltern überlegen darin gemeinsam, wie man Stärken eines Kindes fördern und die Lernrückstände ausgleichen könnte. Am Problem der fehlenden Gerechtigkeit im Schulsystem würde der Verzicht auf Noten aber überhaupt nichts ändern.

Es muss das Ziel der Bildungspolitik sein, Lernformen zu etablieren, die benachteiligte Kinder besonders fördern – etwa in kleinen Gruppen fernab des regulären Unterrichts. Realität aber ist, dass in Zeiten des Lehrermangels der Förderunterricht meist als Erstes gestrichen wird. Schule nicht als Zwei-Klassen-Gesellschaft zu akzeptieren, sondern vom einzelnen Kind her zu denken, ist daher eine Disziplin, in der das bayerischen Schulsystem bisher höchstens die Note mangelhaft verdient.

Lesen Sie dazu auch