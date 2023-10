Andrea Tandler hat den Staat in der Corona-Krise schamlos abgezockt

Erst kommt das Geld, dann die Moral: Dass Andrea Tandlers Maskendeals verwerflich waren, ist bereits vor dem Urteil klar. Illegal ist das aber erst eimal nicht.

Eines steht schon vor dem Urteil fest: Andrea Tandler hat in einer der schwersten Krisen des Landes den Staat in unverschämter Weise abgezockt. Auch wenn sie vehement versucht, ein anderes Bild von sich und ihren Maskendeals zu zeichnen: Die Euro-Zeichen in den Augen haben ihren moralischen Blick getrübt. Erst kommt eben das große Geld, dann die Moral.

Tandlers Maskendeals waren moralisch falsch. Aber auch justiziabel?

Doch die Maskengeschäfte mit überzogenen Preisen und horrenden Provisionen waren legal. Es wurde niemand bestochen, es wurde kein Geld gewaschen. Als Geschäftsfrau hat Politiker-Tochter Tandler es verstanden, ihre CSU-Verbindungen zu nutzen, um in Ministerien einen Vertrauensvorschuss zu bekommen. Sie hat dabei von der Corona-Panik in Ämtern und Behörden profitiert. Obwohl der deutsche Gesundheitssektor extrem aufgebläht ist, war das Land nicht auf eine Pandemie dieses Ausmaßes vorbereitet. In der Not und Verzweiflung zahlte man Mondpreise für Billigware.

Strittig ist noch, ob die Tochter des früheren bayerischen Finanzministers ihre immensen Einkünfte auch noch auf illegale Weise steuerlich optimiert hat. Das wird der Prozess zeigen. Indizien dafür gibt es einige. Auch dass die bayerische Justiz Tandler und ihren Partner seit Monaten in Untersuchungshaft hält, gehört dazu.

