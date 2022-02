Antikörper als Immunitätsnachweis: Corona fordert ständig neue Blickwinkel

Ein hoher Antikörperspiegel reicht aktuell nicht, um eine Immunität nachzuweisen. Dabei könnten Antikörpertests zeigen, ob eine Auffrischungsimpfung wirklich nötig ist.

Die Corona-Pandemie hat uns in massiver Weise herausgefordert. Seit zwei Jahren hecheln unsere Entscheidungsträger dem Virus hinterher, um immer wieder zu erleben, dass sie schlussendlich doch danebenliegen. Man erinnere sich an die Ausgangssperre in Bayern, die im Nachgang auch von Gerichten als überzogen bewertet wurde. Viele Fehlentscheidungen hatten allerdings auch damit zu tun, dass wir nicht genug über das Virus wussten. Weil es einfach nicht genügend belastbare Erkenntnisse gab. Im Nachhinein sind dann alle natürlich besonders schlau.

Manche Impfreaktionen könnten auf einen hohen Antikörperspiegel zurückzuführen sein

Trotzdem und gerade deswegen müssen wir Augen und Ohren für neue Entwicklungen offen halten. Das Thema Antikörperstatus als Nachweis für eine Immunität gegen das Virus wabert ja (bislang allerdings ohne letztendlich gültigen Beleg dafür) schon länger durch die Wissenschaftsblätter. Zudem erreichten uns immer wieder Hinweise von Leserinnen und Lesern, die sich impfen ließen, Impfreaktionen erlebten – und deren Antikörpertest hohe Werte aufwies. Ihre Impfreaktionen können zum Teil wohl darauf zurückgeführt werden, dass sie quasi schon vorher in einem geboosterten Zustand lebten.

Diese Menschen tun sich aber oftmals schwer damit, auch angesichts der noch nicht abgeschlossenen Debatte um eine allgemeine Impfpflicht, Gehör zu finden. Weil sie sozusagen „Spezialfälle“ sind, die bislang nicht ausreichend mitdebattiert wurden. Auch bei einer Hepatitis-Auffrischung wird ja seit Jahrzehnten schon vor der Impfung der entsprechende Titer ermittelt. Wenn er hoch genug ist, dann wird auf eine Auffrischung verzichtet. Womöglich ist es nun Zeit, diesen Denkansatz verstärkt auch bei Covid zu versuchen.

