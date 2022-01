Bis 2023 klimaneutral? Staatsregierung darf sich auf keinen Fall freikaufen

Bis zum Jahr 2023 will die bayerische Staatsregierung klimaneutral sein. Dieses Ziel darf sie sich auf keinen Fall erkaufen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat es im vergangenen Sommer selbst gesagt: Die Staatsregierung hat in Sachen Klimaschutz eine Vorbildfunktion. Doch dafür, dass es nicht mal mehr ein Jahr hin ist, bis die Staatsregierung klimaneutral sein will, wirkt es kaum so, als gebe es in der Staatskanzlei aktuell einen Plan, wie dieses Ziel erreicht werden soll.

Bis 2023 klimaneutral: Nur eine eindruckschindende Ankündigung?

Das alles hört sich momentan nur nach einer eindruckschindenden Ankündigung an. Denn angesichts der gesetzten Frist sind in diesen Tagen zu viele Fragen noch offen, zu viele Punkte ungeklärt. Zu ungenau ist definiert, wie die Staatsregierung den Begriff der Klimaneutralität auslegt. Es braucht jetzt Antworten, Erklärungen und Nachschärfungen.

Denn klar ist: Wer als Vorbild vorausgehen will, der wünscht sich, dass andere ihm auf diesem Weg folgen und das nachleben, was man schon erreicht hat. Wer als Vorbild vorausgehen will, muss deshalb offenlegen, wie dieser Weg aussieht. Welche Hürden hat man genommen, welche Lösungsansätze gibt es. Das alles muss auch die Staatsregierung erklären, und zwar mit zugänglichen, transparenten und vergleichbaren Daten. Es muss nachvollziehbar sein, wie die Emissionsbilanz der einzelnen Ministerien aussieht, wie viel eingespart werden kann und wie viel durch Emissionszertifikate kompensiert wird.

Es darf auf keinem Fall passieren, dass die bayerische Staatsregierung zu Beginn des Jahres 2023 die Klimaneutralität rein rechnerisch mit einer korrekten Bilanz erreicht hat – aber dies zum größten Teil mithilfe von Ausgleichszertifikaten geschafft hat. Es wäre eine gewaltige Mogelpackung. Und ein schlechtes Vorbild.

