"CSU pur" gibt es mit Markus Söder im Bierzelt

Ministerpräsident Markus Söder reist von einem Volksfest in Bayern zum nächsten. Immer im Blick hat er dabei die Landtagswahlen im kommenden Jahr.

Ja, hamma schon wieder Wahlkampf? Wer an diesem Montagvormittag den Weg zum CSU-Frühschoppen beim Gillamoos-Volksfest in Abensberg gefunden hat, konnte diesen Eindruck bekommen. CSU-Chef Markus Söder jedenfalls hat schon längst wieder den Propaganda-Turbo eingeschaltet. Er zelebriert „ CSU pur“ im Bierzelt.

Söder trifft bei seiner Bierzelt-Tour auf CSU-Stammwähler

Schon seit diesem Frühling, als nach den lähmenden Corona-Jahren der Volksfestbetrieb wieder aufgenommen wurde, tourt Söder durch Bayern, um seiner Partei vor der Landtagswahl im kommenden Jahr die Stammwählerschaft zu sichern. Der Flirt mit den Grünen aus dem vergangenen Jahr ist beendet. Sie sind längst zum Hauptkonkurrenten aufgestiegen. Der schwelende Ärger über die Freien Wähler, den ungeliebten, aber scheinbar alternativlosen Koalitionspartner der CSU in Bayern, kommt nur noch in homöopathischen Dosen zum Vorschein.

Die Strategie ist offenkundig: Der CSU-Chef versteht es, die Gunst der Stunde zu nutzen. Die Vielstimmigkeit der Dreierkoalition im Bund bietet ihm ausreichend Angriffsfläche, um mehrere Stunden Bierzeltrede zu füllen. Die Oppositionsparteien in Bayern kommen da nur noch als Anhängsel der Ampel in Berlin vor. Söder hält Wahlkampfreden mit Blick auf die Landtagswahl, ohne auch nur ein Wort über die konkreten Herausforderungen in der Landespolitik zu verlieren. Ob das auf Dauer ausreicht, um für die CSU eine Trendwende im Freistaat zu schaffen, steht allerdings noch längst nicht fest.

