Damit Schulen gestärkt aus Extremismus-Vorfällen hervorgehen

In Bayern liegen Licht und Schatten bei der Demokratiebildung nah beieinander. Fest steht: Schüler wollen mehr politische Bildung.

Die Demokratie ist so rissig wie lange nicht. Umso wichtiger, dass Demokratie und politische Bildung an Schulen gefestigt werden. Extremistische Vorfälle unter Schülerinnen und Schülern müssen konsequent verfolgt werden – genauso unerlässlich ist es aber, ihnen vorzubeugen.

In Bayern liegen Licht und Schatten bei diesem Thema nah beieinander. Eine Analyse der Universität Bielefeld zeigte 2022 zum wiederholten Mal, dass Politik-Unterricht im bayerischen Lehrplan im Vergleich zu anderen Bundesländern unterdurchschnittlich präsent ist. Das Kultusministerium hält dagegen, dass die politische Bildung hier eher projektorientiert und fächerübergreifend stattfinde. Doch vielen Schülern reicht das trotzdem nicht. Erst kürzlich forderte der Landesschülerrat im Gespräch mit unserer Redaktion, mehr politische Inhalte auf den Stundenplan zu nehmen. Diese Forderung stellt er seit Jahren.

"Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" ist eine der vielen Präventionsmaßnahmen an deutschen Schulen. Foto: Bernhard Junginger (Symbolbild)

Demokratie-Projekte und Anti-Rassismus-Trainings an Schulen

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die Aufklärung über Extremismus ist an Bayerns Schulen fest verankert. Das zeigt sich in Demokratie-Projekten, Anti-Rassismus-Trainings, in der wichtigen Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung. Zudem hat Bayern 2021 seine Sondereinsatztruppe aus geschulten Fachkräften verdoppelt, die im Fall eines extremistischen Vorfalls nach einer Lösung suchen. Sie sorgen für das einzig Positive, das man sich nach solchen Taten zum Ziel setzen kann: dass Schulen im besten Fall gestärkt daraus hervorgehen.

