Das große Problem-Thema an Schulen bleibt: Es fehlen Lehrkräfte

Bayern hat eine neue Kultusministerin. Die Herausforderungen sind aber die alten. Was Anna Stolz als Erstes anpacken muss.

Der Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern enthält hübsche Ideen zur künftigen Arbeit an Schulen. Ganz oben im Bildungs-Kapitel steht eine wöchentliche "Verfassungsviertelstunde", in der mithilfe praktischer Beispiele über Verfassung und Grundgesetz diskutiert wird. Auch den vielfachen Wunsch nach mehr Alltagskompetenz im Unterricht wollen die Koalitionäre erhören. Nur: Es braucht erst mal Lehrkräfte, die all das auch umsetzen können.

6000 neue Lehrerstellen möchten CSU und Freie Wähler schaffen. Sie werden lange suchen müssen. Der Lehrkräftemangel ist das Nummer-1-Problemthema, das sicher die gesamte Amtszeit der neuen Kultusministerin Anna Stolz prägen wird. Unterrichtsausfall, psychische Erschöpfung und klagende Eltern werden manch anderes Vorhaben ausbremsen.

Mehr Achtsamkeit für seelische Probleme an Schulen

Umso wichtiger ist es, dass die neue Ministerin die großen Themen sofort anpackt. Schulen müssen von zeitraubenden Verwaltungsaufgaben und Bürokratie befreit werden – genauso steht es im Koalitionsvertrag, das ist gut. Klassenzimmer müssen ein attraktiver Arbeitsplatz für Fachkräfte werden, die bei der Integration von Kindern mit Migrationsgeschichte oder Lernproblemen helfen. Und die Zeiten erfordern noch etwas: eine größere Aufmerksamkeit für die seelischen Probleme überarbeiteter Lehrkräfte und nach wie vor durch die Corona-Folgen gebeutelter Schüler. In anderen Worten: mehr Achtsamkeit ins Kultusministerium.

Lesen Sie dazu auch