Das ist eine Krach- und Schließ-Bühne

Bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft ist die Situation komplett verfahren. Klar ist: Diese Gesellschafter-Konstellation kann nicht funktionieren.

Eines kann man behaupten, ohne alle Abgründe der Beziehungskonstellation zu kennen: Die Lage in der Lach- und Schießgesellschaft ist komplett verfahren. Von außen ist Manches schwer zu beurteilen. Denn das Gesellschaftertandem Nöth-Jonas stellt eine Perspektive auf die finanziell in Not geratene Bühne dar, der geschasste geschäftsführende Gesellschafter Stephan Hanitzsch die andere.

Ideen für Lach- und Schießgesellschaft scheinen finanziell nicht gegriffen zu haben

Vielleicht könnte die Wahrheit wie so oft in der Mitte liegen. Doch wo ist die? Denn natürlich ist es richtig, dass Hanitzsch die Verantwortung hatte, den schon vor seinem Antritt in Schräglage befindlichen „Laden“ wieder flott zu machen. Er hatte auch Ideen, allerdings scheinen diese finanziell nicht schnell genug gegriffen zu haben. Und sein Partner Bruno Jonas, einer der großen Kabarettisten des Landes, schien mit den Plänen von Hanitzsch nicht einverstanden und suchte zusammen mit Laila Nöth neue Geldgeber wie den früheren Focus-Chef Helmut Markwort, der die Bühne mit seinen Kontakten oder durch direkte finanzielle Beteiligung auf stabilere Beine stellen sollte. Das war wiederum mit Hanitzsch nicht zu machen, der darin den „linken Geist“ der Bühne bedroht sah.

Wie der Karren nun aus diesem Loch wieder herausgezogen werden kann, ist derzeit völlig unklar. Ziemlich klar ist, dass es in dieser Gesellschafter-Konstellation nicht funktionieren kann. Darum wird sich am Ende wohl eine Seite von der Bühne trennen müssen.

Lesen Sie dazu auch