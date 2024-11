Söders Kürzung des Familiengeldes macht Bayern noch weniger familienfreundlich

Die Ankündigung von Markus Söder, die Auszahlungen des Familiengelds an Eltern zu halbieren und die andere Hälfte in die Förderung von Kitas zu stecken, hört sich nur sinnvoll an, wenn man nicht genauer hinguckt. Ja, es stimmt: Die bayerischen Krippen, Kindergärten, aber auch Horte haben zu wenig Geld. Ein Problem, das bislang die Städte und Gemeinden lösen müssen und das deren Haushalte belastet. Dafür brauchen sie eine Lösung. Die Hälfte des Familiengelds wird ihnen helfen. Und es stimmt auch: Das Familiengeld war ein bayerischer Sonderweg. Ein Wahlkampfgeschenk, das es attraktiv machen sollte, mit dem kleinen Kind daheimzubleiben. Denn es gab immerhin ein wenig staatliche Unterstützung. Wirklich sozial gerecht war die Leistung nicht. Denn jede Familie – unabhängig vom Einkommen – hat das Geld bekommen.

Bayern streicht das Familiengeld und stopft so ein Haushaltsloch auf Kosten der Eltern

Aber wenn man genauer hinsieht, zeigt sich: Der Freistaat tut seit Jahren zu wenig für Krippen, Kitas und Familien. Es fehlen Erzieherinnen, es fehlen Plätze. In vielen bayerischen Städten sind Krippen extrem teuer für Eltern, aber weil sie auch rar sind, sind Eltern gezwungen, zu nehmen, was sie bekommen. Egal, was es kostet. Indem die Staatsregierung ihnen jetzt die staatliche Förderung streicht, ohne vorher dafür gesorgt zu haben, dass Plätze in ausreichender Zahl zu akzeptablen Preisen verfügbar sind, macht sie den zweiten Schritt vor dem ersten.

Dass für Betreuungsplätze das Geld fehlt, ist zudem nicht die Verantwortung der Eltern. Um das zu ändern, bräuchte es eine umfassende, tiefgreifende Reform. Stattdessen wird ein Finanzloch auf Kosten der Eltern gestopft. Schon jetzt ist es für viele junge Frauen unattraktiver geworden, Kinder zu bekommen. Zu schwer scheint die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zu unsicher ist es, ob sie einen Betreuungsplatz bekommen. Zu ungewiss, ob die Kita das Kind auch tatsächlich betreuen kann, weil zu viel Personal fehlt. Söders Entscheidung macht das vermeintliche Familienland Bayern familienunfreundlicher und das Kinderkriegen noch mehr zur Privatsache.