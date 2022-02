Das neue Personal zeigt: Die CSU sucht Stammwähler

Mit dem neuen Duo Stephan Mayer und Tanja Schorer-Dreml will die CSU die Menschen außerhalb der Metropolen ansprechen. Ob das allerdings gelingt, bleibt fraglich.

Die Entscheidung von CSU-Chef Markus Söder für das neue Duo an der Spitze der CSU-Landesleitung zeigt, wo er im Vorfeld der Landtagswahl im kommenden Jahr die größten Schwächen der Partei sieht. Er will sich wieder stärker um die traditionelle, aber zuletzt etwas vernachlässigte Verwurzelung der CSU in den ländlichen Räumen des Freistaats kümmern.

Mit ihrem neuen Führungsduo will die CSU die Gunst der Stammwähler zurück

Nicht nur liberale Großstädter wie er selbst oder sein bisheriger Generalsekretär Markus Blume sollen das Profil der CSU prägen. Er braucht neue Köpfe, die auch für die konservativeren Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Bayerns Identifikationsfiguren sind. Auch dort hat die CSU zuletzt an Zustimmung eingebüßt.

Er sieht keinen Rechtsruck durch seine Ernennung zum CSU-Generalsekretär: Stephan Mayer. Der 48-Jährige gilt politisch als stramm konservativ und durchaus kantig. Immer wieder mal war er als möglicher Nachfolger von Bundesinnenminister Horst Seehofer im Gespräch gewesen. Foto: Marius Becker, dpa

Bereits die Ernennung des bisherigen Landkreispräsidenten Christian Bernreiter zum neuen Bauminister hatte mit diesen Überlegungen zu tun. Und die Berufungen des Bundestagsabgeordneten Stephan Mayer zum Generalsekretär und der Landtagsabgeordneten Tanja Schorer-Dreml folgen demselben Zweck. Die Menschen außerhalb der Metropolen sollen sich von der CSU wieder vertreten fühlen.

Die Partei macht sich unter Söder auf die Suche nach ihren alten Stammwählern. Die Frage ist nur, ob die noch so zahlreich sind wie in früherer Zeit. Einfach wird das jedenfalls nicht.