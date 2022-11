Das Tierskandal-Urteil in Memmingen hat bundesweiten Signalcharakter

Plus Im ersten Prozess um den Allgäuer Tierskandal hat das Gericht in Memmingen vergleichsweise hohe Strafen verhängt. Das hat bundesweiten Signalcharakter.

Damit hatten wohl die Wenigsten gerechnet: Das Memminger Landgericht hat am Dienstag klare Kante gezeigt und im ersten Prozess um den Bad Grönenbacher Tierskandal vergleichsweise hohe Strafen verhängt. Einer der beiden Täter muss den Weg ins Gefängnis antreten.