Dem Rad gehört die Zukunft

Bayerns Radfahrer sind unzufrieden mit der Infrastruktur in Bayern. Es wird höchste Zeit, dass Städte und Gemeinden ihre Versäumnisse aufholen.

Wer mit dem Radl auf Bayerns Straßen unterwegs ist, der kennt das: Radwege, die irgendwo im Nichts enden, stark befahrene Kreuzungen ohne Überquerungsmöglichkeit für Radfahrer und Zweirad-Routen voller Schlaglöcher. Zwar hat sich inzwischen vielerorts im Freistaat die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Ausbau und die Verbesserung der Radnetze dringend notwendig sind. Aber zwischen Ankündigung und Vollzug des Ausbaues klafft noch vielerorts eine große Lücke.

In Innenstädten kann man oft aufs Auto verzichten

Denn gerade im innerstädtischen Bereich könnte man heutzutage oft auf das Auto verzichten. Aber vielfach fehlt es noch an einer intakten Radwegstruktur. Allerdings ist es auch eine komplexe Herausforderung, jahrzehntelang auf Autoverkehr getrimmte Städte so umzubauen, dass die Biker nicht unter die Räder kommen.

Eine Stadt ist beim Umgang mit Radfahrern vorbildlich

Kein Wunder also, dass die Radler und Radlerinnen mit der Situation in Bayern weiterhin ziemlich unzufrieden sind. Allerdings gibt es auch Kommunen, die sich aktiv der Herausforderung stellen. Erlangen ist so ein Beispiel. Dort hat man sich auch schon mit der Radförderung befasst, als in anderen Städten die Verkehrswege noch ausschließlich nach den Bedürfnissen der Autofahrerinnen und Autofahrer ausgerichtet wurden. Städte und Gemeinden sollten sich nun aber schnellstmöglich selbst in die Verantwortung nehmen. Denn dem Rad gehört die innerstädtische Zukunft.

