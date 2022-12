Der Bund Naturschutz in Bayern muss sich auf eine neue Situation einstellen

Der Ausstieg aus der Atomkraft ist ein wichtiges Ziel für den Bund Naturschutz. Doch die Energiekrise stellt es infrage. Darauf müssen sich die Naturschützer einstellen.

Naturschützer haben aktuell einen harten Stand. Zwar wächst die Zahl der Menschen in Bayern, die den Umwelt- und Klimaschutz durch eine Mitgliedschaft beim Bund Naturschutz aktiv und finanziell unterstützen. Gleichzeitig aber muss sich der Verband auf eine neue Situation einstellen.

Er muss einerseits zur Kenntnis nehmen, dass einige seiner zentralen Ziele – allen voran der endgültige Ausstieg aus der Atomkraft – seit Beginn des Krieges in der Ukraine scharfen politischen Gegenwind bekommen. Andererseits darf er sich darüber freuen, dass es in der Gesellschaft bei vielen Themen ein Umdenken in seinem Sinne gibt – die Zustimmung zum Bau von Windrädern vor Ort wächst und längst nicht jede neue Umgehungsstraße wird begrüßt.

Der Streit um die Atomkraft wird die ersten Monate im Jahr 2023 dominieren

Es ist zu erwarten, dass der Streit um die Atomkraft die ersten Monate des neuen Jahres dominieren wird. Die Sorge vor Wohlstandsverlusten ist real. Und schon jetzt scheint es einer rückwärtsgewandten Pro-Atomkraft-Propaganda zu gelingen, diese Ängste zu schüren und für rein parteipolitische Zwecke auszunutzen. Die AfD wird den Atomausstieg im Landtagswahlkampf als „ökosozialistischen Irrsinn“ diffamieren. Die CSU, die den Ausstieg einst mit beschlossen hat, wird versuchen, eine weitere Laufzeitverlängerung als notwendige Übergangslösung darzustellen. Und die Freien Wähler, einst erklärte Atomkraftgegner, werden dabei mitmachen.

Der Bund Naturschutz widerspricht. Er bleibt seinen Überzeugungen treu. Das ist in dieser wankelmütigen Zeit ein Wert an sich.

