Der Umgang mit Aiwanger und den Freien Wählern ist Söders Gratwanderung

Bayerns CSU-Chef Markus Söder hat es nicht leicht mit dem Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Nun geht der Ministerpräsident allerdings auf Distanz.

Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich CSU-Chef Markus Söder in diesem beginnenden Landtagswahlkampf bewegt. Einerseits hat er sich auf eine Fortsetzung der „Bayern-Koalition“ mit Hubert Aiwanger und den Freien Wählern festgelegt. Andererseits sind die Freien Wähler – vor allem in den ländlichen Regionen Bayerns – sein schärfster Wettbewerber. Söder darf ihnen kein Politikfeld überlassen, er kann sie aber auch nicht, will er politisch nicht unglaubwürdig werden, mit voller Wucht attackieren.

Die CSU grenzt sich konsequent von der AfD ab

Die hitzige Debatte um den umstrittenen Auftritt Aiwangers bei der Anti-Heizungsgesetz-Demo hat Söder jetzt genutzt, um in wohl dosierter Weise auf einen – aus seiner Sicht entscheidenden – Unterschied zwischen der CSU und Aiwanger hinzuweisen: Die Christsozialen grenzen sich von der AfD konsequent ab, während Aiwanger den Gegnern der Demokratie – zumindest bei seinem Auftritt in Erding – nach dem Wort geredet hat.

Die spannende Frage ist, wie es jetzt zwischen den Regierungspartnern weiter geht. Bleibt Aiwangers Auftritt ein einmaliger Ausrutscher, dann können CSU und Freie Wähler zur Tagesordnung übergehen. Sollte er jedoch der Versuchung nicht widerstehen können, in diesem Wahlkampf am rechten Rand zu fischen, dann wird das auch für die CSU und ihren Vorsitzenden zu einem veritablen Problem. Dann wird der Grat für Söder noch schmaler.

