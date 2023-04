Der Wahlkampf in Bayern hat begonnen

Es ist richtig, dass Forschung und Lehre in Bayern vorangetrieben werden sollen. Trotzdem läuft nicht alles gut, denn es gibt auch Probleme.

Wer A sagt, muss auch B sagen. Insofern ist es nur folgerichtig, dass die milliardenschwere Hightech-Agenda, mit der Forschung und Lehre an Bayerns Universitäten und Hochschulen vorangetrieben werden sollen, über das Jahr 2024 hinaus finanziert wird.

Die Staatsregierung will, dass Bayern bei Zukunftstechnologien Anschluss hält. Sie pumpt viel Geld in Projekte, die nicht schon morgen, aber hoffentlich für die nächste Generation Wohlstand und Arbeit sichern sollen. Da kann man es dem Wissenschaftsminister nicht verdenken, dass er ein halbes Jahr vor der Landtagswahl diese Politik in den höchsten Tönen preist. Ein deutschlandweit offenbar einmaliges Investitionsprogramm darf man gerne öfter mal vorstellen, nach dem klassischen Politiker-Motto: Tue Gutes und rede darüber.

In Bayern fehlen bezahlbare Wohnungen

Umgekehrt darf man es der politischen Konkurrenz nicht verübeln, dass sie den Finger in die Wunden legt. Was nützt die beste Universität, wenn die Studierenden keine bezahlbaren Wohnungen finden? Was hilft der ferne Traum von der Kernfusion, wenn es hier und jetzt mit der Energiewende nicht vorangeht? Die Debatte im Landtag war ein Schlagabtausch. Der Landtagswahlkampf hat begonnen.

