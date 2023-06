Deutschlands Schienen sind marode: Jede Bahnstrecke muss auf den Prüfstand

Das Schienennetz in Deutschland ist überaltert und störanfällig. Jede einzelne Strecke sollte auf Mängel kontrolliert werden. Nur so kann man das Risiko für Unglücke schmälern.

Das Schienennetz im Werdenfelser Land galt schon lange als marode. Anderswo ist es genauso. Nach dem Unglück von Burgrain waren zunächst bundesweit 200.000 Betonschwellen überprüft worden. 137.000 mussten ersetzt werden, das ist erschreckend. Dass die Bahn sie jetzt engmaschiger kontrolliert als bisher, bringt den Fahrgästen zumindest ein Stück weit das Gefühl von Sicherheit zurück.

Alle Bahnstrecken in Deutschland müssen geprüft werden

So akribisch wie im Werdenfelser Land sollten alle Bahnstrecken in Bayern und Deutschland überprüft werden – nicht nur im Hochgeschwindigkeits-Fernverkehr, sondern auch in den ländlichen Netzen.

Denn die Gleise genügen schon lange nicht mehr den Ansprüchen der Gegenwart. Die Zahl der Verbindungen steigt, das Streckennetz ist nicht ausreichend mitgewachsen, gilt als abgenutzt und überlastet. Schienen und Stellwerke sind überaltert – gerade auch letztere waren in den vergangenen Jahren immer wieder Ursache für schwere Zugunglücke.

Bürger haben Anspruch auf gute Bahnstrecken

Der Fahrgastverband Pro Bahn beklagt schon lange, dass besonders das regionale Streckennetz über viele Jahre hinweg vernachlässigt wurde. Es ist Zeit, das zu ändern, und jede Strecke auf ihren Zustand zu kontrollieren. Natürlich, das wird lange dauern und viele Millionen Euro verschlingen.

Aber Bund und Bahn sind es den Menschen schuldig, das Schienennetz zu erhalten und auszubauen: So nämlich steht es im Grundgesetz.

