Die bayerischen Bauern entwickeln einen neuen Charme

Unter seinem neuen Vorsitzenden wandelt sich der Bayerische Bauernverband. Lobbyismus betreibt er trotzdem.

Es sind ganz neue Töne, die vom Bayerischen Bauernverband zu hören sind: Gegen den ungehemmten Flächenverbrauch im Freistaat, für einen konkreten Ausbauplan erneuerbarer Energien – das könnte so auch im Programm der Grünen stehen. Zudem bemüht sich der neue Präsident Felßner um ein frischeres Image des Traditionsverbandes. Er will, wie er sagt, keinen „doofen Lobbyismus“ betreiben. Er will raus aus der Wagenburg, in der sich der Verband im Streit ums Artenschutz-Volksbegehren phasenweise verschanzt hatte, und zeigt sich offen für eine gesellschaftliche Debatte. Das ist mehr als eine Charme-Offensive. Es ist ein ernst zu nehmendes Angebot.

Es gibt viele Konflikte in der Landwirtschaft

Wie weit sich widerstreitende Interessen zwischen einer rentablen Landwirtschaft auf der einen und mehr Arten-, Klima- und Naturschutz auf der anderen Seite unter einen Hut bringen lassen, wird freilich erst die politische Praxis zeigen. Ein effektiver Schutz der Moore zum Beispiel, die klimaschädliche Gase speichern, wird ohne Einschränkung einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung nicht zu haben sein. Die Nitratbelastung des Grundwassers lässt sich vielerorts nur durch eine Begrenzung des Einsatzes von Düngemitteln reduzieren.

Derlei Konflikte gibt es viele. Und die Landwirte erwarten von ihrem Verband zu Recht, dass er ihre Interessen vertritt. Die Ablehnung eines „doofen Lobbyismus“ sollte also nicht missverstanden werden. Die neue Redeweise markiert nur den Wechsel zu einem klügeren Lobbyismus.

Lesen Sie dazu auch