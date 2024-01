Die CSU-Klausur in Kloster Banz war Söders Bühne

Weil man bei der CSU-Klausur keine Unruhe riskieren und potenzielle Wähler verschrecken wollte, blieben große landespolitische Vorstöße aus. Umso besser für Söder.

Knallharter Streit hinter den Kulissen, richtungweisende Beschlüsse: CSU-Klausuren haben sich einen gewissen Ruf erarbeitet. Die jetzige der Landtagsfraktion hat wenig dazu beigetragen. Das ist so überraschend nicht. Bundespolitisch hat man am konservativen Profil gefeilt, landespolitisch sich auf ein paar Anpassungen des bisherigen Kurses festgelegt. Beim Personal soll bis 2035 ein wenig umgeschichtet werden, bei den Lehrern soll es weniger Teilzeit geben, eine Stunde Deutsch mehr in der Grundschule und kein Englisch mehr: Das sind ein paar kleine Aufreger, echte Umbrüche sehen anders aus.

Das Zeug dazu hätte eine komplette Verwaltungsreform, wie sie CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek im Auge hat. Aktuell wird das im Detail tückische Thema "Entbürokratisierung" an Runde Tische und Kommissionen verlagert, was durchaus seinen Sinn hat. Plakativer, aber auch ein wenig lustig, ist das Entrümpelungsgesetz: Ein Gesetz, das gegen überflüssige Gesetze helfen soll?

Inhaltlich wurde es auf der CSU-Klausur in Banz kaum

Zu erwarten waren große landespolitische Vorstöße von vorneherein nicht. Die Fraktion, in der sich mehr als ein Drittel Neulinge tummelt, muss sich erst finden. Und die Regierungsmannschaft mit Ministerpräsident Markus Söder an der Spitze hat wenig Anlass, den eigenen Kurs und damit sich selbst entscheidend zu korrigieren. Schließlich hat man damit erst eine Wahl gewonnen – und die nächste steht vor der Tür. Wozu also Unruhe riskieren und potenzielle Wähler verschrecken? Im Sommer ist Europawahl und CSU-Chef Söder hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es auch im Bund Neuwahlen gibt, die zu einem Machtwechsel führen könnten. Deshalb war Banz 2024 in der Hauptsache eines: die Bühne für die Botschaften des Parteichefs und Ministerpräsidenten.

So verständlich das alles aus parteitaktischer Sicht sein mag, mehr Inhalt hätte sein dürfen. Thema Wohnungsmangel: Die größte soziale Frage in Bayern kam auf der Klausur nicht vor. Und bei der schwächelnden Stromerzeugung ist die pauschale Feststellung, dass es mehr Windräder benötigt und dass man sich ein Comeback der Atomkraft wünscht, auch nicht erhellend.

