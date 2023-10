Die Freien Wähler und die CSU: Schlimmer als im Kindergarten

CSU und Freie Wähler haben zugelassen, dass der Ärger, den sie miteinander hatten, sich zu einem tief sitzenden Groll gesteigert hat, der sich jetzt mit Wucht entlädt.

Die neu gewählten Abgeordneten werden an ihrem ersten Tag im Maximilianeum in München gerne mit der Scherzfrage empfangen, ob sie den Unterschied zwischen einem Kindergarten und dem Landtag kennen. Die Antwort: „Im Kindergarten ist nur der erste Tag schlimm …“

Zurzeit hat dieser alte Witz einen gewissen Realitätsgehalt. Es ist nicht wie im Kindergarten. Es ist schlimmer. Kinder streiten, wenn es etwas zu streiten gibt, und vertragen sich dann wieder. CSU und Freie Wähler aber haben zugelassen, dass der ganze Ärger, den sie in den vergangenen fünf Jahren und zuletzt verschärft im Wahlkampf miteinander hatten, sich zu einem tief sitzenden Groll gesteigert hat, der sich jetzt mit voller Wucht entlädt. Aiwanger hat Söders Führungsstil erduldet. Söder hat Aiwangers Eskapaden hingenommen. Die Harmonie in der Koalition war nur vorgetäuscht.

Aiwanger tut so, als sei er in der Regierung unterdrückt worden

Den Bürgerinnen und Bürgern könnte das egal sein, solange es nur ums Atmosphärische geht. Plötzlich aber wird in der CSU darüber geredet, dass Aiwanger kein guter Wirtschaftsminister gewesen sei oder die Gesellschaft in Stadt und Land spalte. Aiwanger umgekehrt tut so, als sei er in der Regierung unterdrückt worden und als seien Entscheidungen in der Corona-Pandemie nicht mit seiner Zustimmung getroffen worden. Das kann den Bürgerinnen und Bürgern nicht egal sein, wenn nur um des Machterhalts willen und entgegen der eigenen Überzeugung geschwiegen wird.

Im besten Fall erlebt Bayern gerade ein reinigendes Gewitter. Wenn der aktuelle Streit zu mehr Ehrlichkeit in der Politik führt, dann wäre viel gewonnen.

