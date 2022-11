Die Gemeinschaftsschule würde vielen Familien helfen

In anderen Bundesländern gibt es die Schule für alle längst. Und sie könnte auch Bayern bereichern.

Eine gemeinsame Schule für Kinder mit geistiger Behinderung und Hochbegabte, für Jugendliche mit Rechtschreibschwäche und unkomplizierte Lerner: Was für die einen wie die Vision einer wunderbaren Zukunft klingt, ist für andere ein Alptraum. Zweiteres insbesondere für Eltern, die fürchten, schwächere Kinder könnten die Aufmerksamkeit der Lehrkraft absorbieren – und für Bildungspolitiker, die das gegliederte Schulsystem in Bayern für so unverrückbar halten, als wäre es in Stein gemeißelt.

Dabei böte die Gemeinschaftsschule die Chance auf eine Bildung, die nicht als Mehrklassengesellschaft angelegt ist, sondern vom einzelnen Kind her denkt. Niemand spricht davon, dass die Schule für alle das differenzierte System ersetzen soll – es gibt darin schließlich viele tausend Kinder, die jeden Tag voll Freude ins Klassenzimmer gehen und mit sehr guten Noten wieder herauskommen.

Andere Schularten nicht abschaffen

Aber als Wahlmöglichkeit würde die inklusive Gemeinschaftsschule Bayern bereichern. Unabhängig davon, ob bei Lehrkräftemangel mittel- und langfristig eine neue Schulform mit sehr hohen Anforderungen an das Fachpersonal umsetzbar wäre: Die Schule für alle käme Kindern zugute, die ihre individuellen Stärken nicht schon als Zehnjährige kennen. Und Eltern, die es für ein wichtiges Lernziel halten, dass ihr Nachwuchs schon früh die ganze Vielfalt unserer Gesellschaft kennenlernt.

Und wenn die Politik wirklich etwas gegen das Problem mit der Chancengerechtigkeit in Bayern würde unternehmen will, dann sollte sie dringend einmal bei den Schulplanerinnen und -planern aus Baden-Württemberg nachfragen. Die würden all ihre Expertise aus zehn Jahren Gemeinschaftsschule sicher gerne teilen.

