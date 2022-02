Die Impfung in Apotheken kommt spät, ist aber richtig

Apotheken impfen jetzt auch gegen Corona - und das ist sinnvoll so.

Zugegeben: Für den Moment mag es ein wenig überflüssig erscheinen, dass Apotheken jetzt anfangen zu impfen. Die Nachfrage in der Bevölkerung ist merklich zurückgegangen, wer sich wirklich impfen lassen wollte, hat das längst getan. Dennoch ist es richtig, dass nun auch Apothekerinnen und Apothker Teil der Impfkampagne sind. Denn die Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren sehr oft – und sehr schmerzlich – deutlich gemacht, dass man gut daran tut, vorausschauend zu denken.

Spätestens dann, wenn es einen Impfstoff gibt, der an die Omikron-Variante angepasst ist, wird der Andrang wieder größer werden. Viele Menschen zögern ihren Booster-Termin ja sogar hinaus, um mit der Update-Version geimpft zu werden. Andere warten auf die Einführung des Novavax-Vakzins – ein weiterer Faktor, der das Impfinteresse wieder steigen lassen könnte. Und dann ist da noch die Sache mit der Impfpflicht. Sollte sie beschlossen werden, ist es gut, wenn es ein breites Angebot an Anlaufstellen gibt.

Andere Länder waren Deutschland beim Impfen weit voraus

Das ist der Blick nach vorne. Der Blick zurück zeigt: Rund gelaufen ist das alles nicht. Es wäre besser gewesen, wenn in den Apotheken schon deutlich früher geimpft worden wäre. Dann hätte man sich Bilder von Menschen, die lange in der Kälte vor den Impfzentren warten mussten, vielleicht ersparen können. Andere Länder waren Deutschland da weit voraus. In Italien wurde bereits im vergangenen Frühling in Apotheken geimpft – also fast ein Jahr früher als bei uns. So richtig verstehen kann man das beileibe nicht. Aber es hilft ja nichts mehr. Lieber spät als nie.

