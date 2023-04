Die Kinderbeichte ist Problem und Chance zugleich

Mit Beichte und Beichtstuhl verbinden viele nichts Positives, die Kinderbeichte ist umstritten. Dabei kann sie eine wertvolle Erfahrung darstellen. Unter bestimmten Voraussetzungen.

Die Beichte ist von einem Medium mal treffend als "das ungeliebte Sakrament" bezeichnet worden. Vor ein paar Jahren ergab eine groß angelegte Seelsorge-Studie innerhalb der katholischen Kirche, dass sogar 54 Prozent der Priester nur einmal im Jahr oder seltener zur Beichte gehen. Die Beichte hat ein Problem, der Beichtstuhl und die Kinderbeichte erst recht.

War es über Jahrzehnte hinweg die Angst vor Disziplinierung oder das unter Kindern verbreitete Gefühl, sich irgendeine "Sünde" ausdenken zu müssen, um überhaupt etwas zum Beichten zu haben – ist im Kontext des Missbrauchsskandals etwas weitaus Gravierenderes hinzugekommen: Der geschützte Bereich der Beichte sei von klerikalen Beschuldigten "zur Tatanbahnung oder -verschleierung" benutzt worden, wie es in einer anderen Studie heißt. Der Beichtstuhl war Tatort.

Im Idealfall gewinnen Kirchenmitglieder einen geistlichen Begleiter fürs Leben

Das ist verheerend und bitter. Denn gerade im "Sakrament der Versöhnung" – mit sich, der (Um-)Welt und Gott – liegt für Kirchenmitglieder wie Kirche eine Chance. Vorausgesetzt, der Kirche gelingt es, Kirchenmitgliedern zu vermitteln, dass sie hier eine hilfreiche Gelegenheit zur Aussprache finden. Was wiederum voraussetzt, dass der Priester, der ihnen die Beichte abnimmt, im Wortsinne vertrauenswürdig ist. Schwierig genug. Im Idealfall gewinnen Kirchenmitglieder einen geistlichen Begleiter fürs Leben.

Auch Kinder können im Rahmen ihrer Erstkommunionvorbereitung die wertvolle Erfahrung machen, einmal jemandem anderes als den Eltern von Problemen oder Dingen, die sie bewegen, erzählen zu können. Am besten in Form eines Beichtgesprächs an einem einsehbaren Ort innerhalb eines Gotteshauses etwa.

