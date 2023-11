Die Maske ist ein Symbol der Rücksichtnahme

Bei vielen Menschen lösen Masken ungute Gefühle aus, sie verbinden damit oft die Zumutungen infolge der Corona-Pandemie. Doch es ist höchste Zeit, dass sie ein Symbol der Rücksichtnahme werden.

Masken lösen bei vielen Menschen ungute Gefühle aus, manchmal sogar Aggressionen. Zu sehr werden mit ihnen oft Zumutungen verbunden, die infolge der Corona-Pandemie viele noch heute als extrem belastend empfinden. Nicht selten werden Masken als Symbol der Pandemie gesehen. Doch mit dieser negativen Überhöhung wird dem kleinen Stückchen Stoff grobes unrecht getan. Es ist gerade mit Blick auf das aktuell allseits beobachtbare Geschniefe und Gehuste höchste Zeit, Masken einfach als das zu sehen, was sie sind: ein unkomplizierter, wirksamer Infektionsschutz, den fast jeder nach Bedarf verwenden kann.

Es sollten Lehren aus der Pandemie gezogen werden

Denn auch wenn für viele das Kapitel Corona abgeschlossen ist, sollten doch Lehren daraus gezogen werden. So wissen wir heute, wie schnell Infektionswellen gerade für vorerkrankte und alte Menschen lebensbedrohlich werden können. Und wir haben erleben müssen, wie rasch der ohnehin zu große Personalmangel in Kliniken zu dramatischen Engpässen führen kann. Vor diesem Erfahrungshintergrund müssten wir doch alle in Zeiten hoher Infektionszahlen besonders solidarisch sein. Masken bieten wie Impfungen nie hundertprozentigen Schutz, aber sie sollten endlich nicht mehr ein Symbol der Pandemie, sondern ein Symbol der Rücksichtnahme sein.

Lesen Sie dazu auch