Die Pflegekräfte haben das Vertrauen in die Politik verloren

Dass sich Pflegekräfte keine Lobby aufbauen, liegt auch an der Politik. Die alternde Gesellschaft muss gegensteuern.

Nichts beschreibt den Zynismus gegenüber Pflegekräften so gut wie der Balkonapplaus in der Coronazeit. Damals war er von vielen Menschen mit Sicherheit gut gemeint. Aber gut gemeint ist nun mal nicht gut gemacht. Gut gemacht hätte es die Politik damals, wenn sie die Arbeitsbedingungen für Pflegende spürbar verbessert hätte. Wenn diese wieder Zeit hätten, sich um ihre Patienten zu kümmern und nicht mehr befürchten müssten, 19 Tage am Stück zu arbeiten.

Um solche Forderungen durchzusetzen, bräuchten Pflegekräfte eine funktionierende Lobby. Seit Jahrzehnten wird versucht, eine solche Lobby aufzubauen. Die meisten Versuche sind gescheitert. Das liegt sicherlich auch an den Pflegekräften selbst. Sie müssten erkennen, dass man in unserem System eine starke Interessenvertretung braucht, um die eigenen Anliegen durchzusetzen.

Die Politik hat das Vertrauen vieler Pflegekräfte verspielt

Trotzdem ist es die Schuld der Politik, dass viele zu erschöpft und zu frustriert sind, um noch an eine funktionierende Lobby glauben zu können. Denn die Entscheidungen der letzten dreißig Jahre, allen voran die Privatisierung des Gesundheitssystems, haben dazu geführt, dass Pflegerinnen und Pfleger das Vertrauen in die Politik verloren haben. Dieses Vertrauen zurückzugewinnen, wird viel Zeit und kluge Investitionen in die richtigen Strukturen benötigen. Aber das sollte es einer alternden Gesellschaft wert sein.

Lesen Sie dazu auch