Die Preise auf dem Oktoberfest sind unverschämt

Die Preise auf der Wiesn sind Wucher. Mineralwasser kostet in manchen Zelten mehr als elf Euro. Nicht nur dort wird Trinkwasser viel zu teuer angeboten.

Viel zu relativieren gibt es da nicht: Die Preise auf dem Oktoberfest sind eine maßlose Unverschämtheit. Ein Liter Mineralwasser kostet in manchen Festzelten mehr als elf Euro – das ist einfach Wucher. Außerhalb der Zelte soll es nun in diesem Jahr erstmals Trinkwasser umsonst geben, und zwar an speziellen Leitungswasser-Zapfhähnen. Immerhin.

Freilich, die Maß Bier ist auch enorm teuer, aber es wird schließlich niemand gezwungen, Alkohol zu trinken. Wer es dennoch macht, dem muss die bayerische Bierseligkeit dann eben einiges wert sein. Mit Wasser sollte man seinen Flüssigkeitsbedarf aber schon decken können, ohne dass gleich ein großes Loch ins Portemonnaie gerissen wird.

Nicht nur auf dem Oktoberfest: Auch in Restaurants ist das Wasser oft zu teuer

Überteuertes Wasser gibt es übrigens längst nicht nur auf dem Oktoberfest. Auch in Restaurants staunt man mitunter über die Preise, die aufgerufen werden. In schickeren Lokalen kostet eine 0,75-Liter-Flasche dann gerne mal sieben bis acht Euro. Eine Farce, wenn man bedenkt, was man für dieselben Marken im Supermarkt zahlt.

Nur in wenigen Restaurants bekommt man automatisch eine Karaffe Leitungswasser auf den Tisch gestellt. Eigentlich sollte das Usus sein – oder zumindest für einen kleinen Betrag angeboten werden. Denn schließlich sind wir in Deutschland in der glücklichen Lage, bedenkenlos aus dem Wasserhahn trinken zu können. In vielen anderen Ländern ist das unvorstellbar.

Lesen Sie dazu auch