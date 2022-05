Die Selbstgewissheit der CSU ist dahin – und das Selbstvertrauen weg

Plus „Wer sind wir?“, fragt Parteichef Markus Söder. In der Vergangenheit war das einfach zu beantworten. Mit den Krisen in der Welt hat es sich geändert.

Seit ihrem kleinen Parteitag am Wochenende ist es nicht mehr abwegig, sich die CSU und ihren Vorsitzenden auf der Couch eines Psychotherapeuten vorzustellen. „Was sind wir eigentlich? Wer sind wir?“ Parteichef Markus Söder stellte höchstselbst diese Fragen in den Raum. Seine Antwort lautete: „Wir sind eine liberal-konservative Kraft mit sozialen und ökologischen Wurzeln.“ Das mag zutreffen. Aber es klingt so ähnlich wie bei der SPD, die sich in den Jahrzehnten ihres Niedergangs unverdrossen als „Partei der sozialen Gerechtigkeit“ bezeichnet hat – stets verbunden mit der mehr oder weniger laut ausgesprochenen Klage, dass die Wählerinnen und Wähler das nur einfach nicht verstehen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen