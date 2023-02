Das Dieselfahrverbot provoziert Klagen von allen Seiten

Kaum tritt das Fahrverbot am Mittleren Ring in München in Kraft, kommen die ersten Klagen. Doch die Stadt hat den Schwarzen Peter nicht verdient.

Kaum gilt das Fahrverbot am Mittleren Ring, sind die ersten Klagen schon eingereicht. Es ist ja auch eine verzwickte Situation. Einerseits ist es nötig, die Grenzwerte zu senken, andererseits trifft das Verbot diejenigen in der Gesellschaft, die sich keine teureren Elektroautos oder abgasarmen Fahrzeuge leisten können. Oder, um es populistisch zu formulieren: Es ist wieder mal eine Entscheidung gegen den „kleinen Mann“. Von „kalter Enteignung“ spricht der Automobilclub „Mobil in Deutschland“. Auf der anderen Seite stehen die Umweltschutzorganisationen, die mit rigiden Grenzwerten und Fahrverboten dafür sorgen wollen, dass Anwohner an den stauträchtigen Straßen nicht von giftigen Stickoxiden über das gesunde Maß hinaus belastet werden. Ein alle befriedigender Kompromiss ist nicht in Sicht. München ist beim Dieselfahrverbot in der Zwickmühle Eines steht allerdings fest: Wer der Stadt München den Schwarzen Peter zuschieben will, der trifft die Falsche. Denn die bayerische Staatsregierung hat jahrelang versucht, das Problem auszusitzen. Sie war für die Luftreinhaltung in der Landeshauptstadt verantwortlich, hat Gerichtsentscheidungen ignoriert und somit Rechtsbruch begangen. Um sich aus der Affäre zu ziehen, hat der Freistaat einfach der Stadt München die Verantwortung übertragen und sich durch die Hintertür verabschiedet. München sitzt jetzt in der Zwickmühle: Auf der einen Seite klagen die Autolobbyisten gegen das Fahrverbot, auf der anderen klagen Deutsche Umwelthilfe und Verkehrsclub Deutschland, weil die Stadt mit pauschalen Ausnahmegenehmigungen gegen den mit ihnen ausgehandelten Kompromiss verstößt. Lesen Sie dazu auch Dieselfahrverbot Plus Dieselverbot in München: Diese Schlüsse zieht die Polizei aus Woche eins

