Das Zwischenzeugnis ist für viele Schülerinnen und Schüler eine zusätzliche Last in einer Zeit voller Lasten. Es wird Zeit, ihre Sorgen ernst zu nehmen.

Dieses Zwischenzeugnis ist ein Armutszeugnis. Nicht das Zeugnis an sich, aber die Art, wie die Noten in vielen Fällen zustande gekommen sind. Von Gerechtigkeit kann in einer Zeit, in der tausende Schülerinnen und Schüler lange mit Corona zu Hause bleiben und danach nicht nur jede Menge Unterrichtsstoff, sondern auch Schulaufgaben und Referate nachholen mussten, keine Rede sein.

Das Problem trifft diejenigen, die während der Pandemie ohnehin eine große Last tragen – und das bislang geduldig hingenommen haben. Freizeitangebote und Möglichkeiten zum Feiern sind monatelang ausgefallen und noch immer eingeschränkt. In der Schule gilt Maskenpflicht, auch bei Minusgraden muss in vielen Räumen das Fenster zum Lüften geöffnet werden. Die Angst, dass der Corona-Test positiv ausfällt, ist für viele Kinder und Jugendliche schon lange ein ständiger Begleiter. Und eine Belastung. Dazu kommt jetzt noch die Angst vor schlechten Noten im Zwischenzeugnis.

Anzahl von Tests muss reduziert werden

Dabei ist das, was Schülerinnen und Schüler fordern, keineswegs utopisch. Noten müssen nicht direkt abgeschafft werden. Aber in einer Zeit, in der ihre Aussagekraft durch die Auswirkungen der Pandemie geschmälert ist, muss es möglich sein, die Anzahl an Tests und Schulaufgaben deutlich zu reduzieren, um den Druck wenigstens dort, wo er verringert werden kann, zu verringern.

Noch geht es nur um einen ersten Leistungsstand und nicht unmittelbar um die schulische Zukunft der bayerischen Kinder und Jugendlichen. Spätestens im zweiten Halbjahr sollten die politischen Entscheider und Entscheiderinnen bereit sein, die Sorgen der Schülerinnen und Schüler ernst zu nehmen. Sonst wird auch das Jahreszeugnis zum politischen Armutszeugnis.

