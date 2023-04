Digitale Kommunikation: Komplizierte neue Welt

Die digitale Welt bietet unendliche Möglichkeiten, kann aber auch Probleme machen. Etwa dann, wenn man statt mit Menschen nurmehr mit Maschinen kommuniziert.

Man darf sich ja nichts vormachen: Die meisten von uns sind hochgradig abhängig. Vom Smartphone, vom Internet, von Google. Der Einstieg in die Sucht wurde einem ja auch leicht gemacht – schließlich reichen heute wenige Klicks und wenige Sekunden, um einen Flug ans andere Ende der Welt zu buchen, einen Tisch im Restaurant zu reservieren oder online ein Rezept für ein schnelles Feierabend-Gericht zu finden. Einfache neue Welt, möchte man meinen. Doch ganz so simpel ist die Sache dann eben doch nicht. Diese neue Welt kann auch fürchterlich kompliziert sein.

Chatbots helfen beim komplexen Fragen nicht weiter

Nämlich dann, wenn man ein Problem hat, das eben keine Maschine lösen kann – insbesondere dann, wenn es von einer solchen verursacht wurde. Und dann wird es schwierig. Denn oft ist es kaum mehr möglich, mit einem Menschen in Kontakt zu treten. Bei vielen Unternehmen – vor allem den großen Technologie-Konzernen – wird man per Sprachsteuerung durch ein verwirrendes Labyrinth an Möglichkeiten geleitet oder kommuniziert mit einer Künstlichen Intelligenz. Solche Chatbots – textbasierte Dialogsysteme – sind heute im Kundenservice allgegenwärtig. Bei kleineren Anliegen mag das klappen, bei komplexeren Fragen nicht. Und spätestens dann beginnt der Ärger. Und dieser Ärger kann groß sein, wenn plötzlich digitale Dinge, auf die wir so sehr angewiesen sind, nicht mehr funktionieren und etwa ein E-Mail-Account, auf dem wichtige Nachrichten einlaufen, gesperrt ist.

Über eines muss man sich in der Debatte klar sein: Die Entwicklung, dass alles immer digitaler wird, lässt sich nicht aufhalten. Was aber wichtig ist: Der Mensch muss ein Teil der Gleichung bleiben.

