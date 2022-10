Ein neuer Präsident bedeutet nicht gleich Neustart beim Bauernverband

Der Bayerische Bauernverband hat einen neuen Präsidenten gewählt. Mit der Wahlentscheidung setzt der Verband auf Kontinuität. Ein Neustart ist damit nicht zu erwarten.

Alles beim Alten beim Bayerischen Bauernverband? Es sieht ganz danach aus. Die Delegierten bei der Landesversammlung votierten für Kontinuität und wählten den bisherigen Vizepräsidenten Günther Felßner zum Nachfolger des aus freien Stücken ausgeschiedenen Walter Heidl.

Was Felßner nach seiner Wahl zu sagen hatte, unterscheidet sich kaum von den Reden seines Vorgängers, dessen Stellvertreter er zehn Jahre lang war. Er verspricht „als konsequenter Interessenvertreter für die landwirtschaftlichen Familienbetriebe in Bayern“ tätig zu sein und bekennt sich zur Teamarbeit in dem Verband, der trotz des „Höfesterbens“ noch immer rund 140.000 Bauernfamilien im Freistaat vertritt. Felßner will „das Ich zum Wir machen“.

Knappes Wahlergebnis für den neuen Bauernverbandspräsidenten

Dass das einer großen Minderheit unter den Bäuerinnen und Bauern nicht genug ist, darauf deutet das knappe Wahlergebnis hin. Erst in der Stichwahl konnte der Mittelfranke Felßner sich mit 65 von 119 gültigen Stimmen durchsetzen.

Die größten Probleme der Landwirte sind die schlechten Preise, die Marktmacht des Handels und die zunehmende Entfremdung des Berufsstands von der übrigen Gesellschaft. Die größten Probleme des Verbandes sind der schwindende Einfluss auf die Politik und die teils widerstreitenden Interessen seiner Mitglieder, die zwar die Dienstleistungsangebote nutzen, aber im Übrigen immer öfter auf Distanz zum Verband gehen. Ein Neustart wird dem neuen Präsidenten nur gelingen, wenn er nicht alles beim Alten lässt.

