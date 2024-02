Endlich Schluss mit der bildungspolitischen Untätigkeit

Jeder Euro im Förderprogramm für Brennpunktschulen ist sinnvoll angelegt. Viel zu lange hat Deutschland hingenommen, dass so viele Kinder durchs Raster fallen.

Brennpunktschulen – man denkt bei diesem Begriff erst mal an typische Problemviertel. An Kriminalitäts-Hotspots wie Berlin-Neukölln oder die Gegend um den Frankfurter Hauptbahnhof. Aber selbst in Bayern gibt es Schulen, an denen so viele gesellschaftliche Problemlagen und sozioökonomisch benachteiligte Kinder aufeinandertreffen, dass Lehrkräfte viel investieren müssen, um ihre Schüler irgendwie zum Abschluss zu bringen.

Manchmal ist es dort schon als Erfolg zu werten, wenn Jugendliche zum Unterricht erscheinen, statt eine Karriere als Pausenhof-Dealer zu starten. Natürlich wird das Startchancen-Programm nicht alle Probleme beseitigen, im strukturschwachen Hof keine Zustände wie im edlen Münchner Vorort Grünwald schaffen. Trotzdem ist jeder Euro darin sinnvoll angelegt.

Viel zu lange wurde untätig hingenommen, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler im Bildungssystem untergeht

Das Startchancen-Programm ist eins der wichtigsten Förderprojekte der Ampelregierung. Es schon vor dem Start zu zerpflücken, wie es CDU und CSU im Bund sofort getan haben, ist destruktiv und eine Selbstprofilierung auf dem Rücken benachteiligter Kinder und Jugendlicher.

Viel zu lange wurde untätig hingenommen, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler im Bildungssystem untergeht. Das kann sich Deutschland nicht mehr leisten – allein schon, weil eine Wirtschaftsnation ihre Fachkräfte zunehmend selbst ausbilden muss.

