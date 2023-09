Es gibt Grund zum Optimismus an Schulen

Der Personalmangel verlangt Schulen und Lehrkräften vieles ab. Doch Pessimismus hilft jetzt niemandem.

Ja, es gibt Probleme an den Schulen. Trotzdem wird zum Schulbeginn der größte Teil des Unterrichts gesichert sein. Das liegt vor allem am Willen der Schulbehörden und verbleibenden Lehrkräfte, aus der Mangelwirtschaft das Beste rauszuholen. Es gibt genügend Gründe, optimistisch ins neue Schuljahr zu starten.

Bayerns Schulkinder liegen über dem Durchschnitt

Bayerns Schulkinder genießen bessere Bildung als ihre Altersgenossen in anderen Bundesländern. Man kennt die Leistungsstudien, die Bayern regelmäßig deutlich über dem deutschen Schnitt verorten. Und das, obwohl der Lehrkräftemangel sich seit Jahren verschärft. Schulämter sind mittlerweile geübt darin, vor Ort auszugleichen, was die einstige CSU-Alleinregierung über Jahre versäumt hat. Sie verpflichten und schulen Bewerber, die fehlende Lehrer ersetzen. Damit Schule bestmöglich funktioniert, sind auch die Eltern gefragt. Sie müssen ihre Erwartungen an die Lage vor Ort anpassen. Sie sollten keine perfekten Schulstunden erwarten, sondern lieber mit der Lehrkraft zusammen Wege finden, ihr Kind zu unterstützen.

Lesen Sie dazu auch