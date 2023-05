Es ist an der Zeit, in Bayern ab 16 Jahren wählen zu dürfen

Die Initiative "Vote 16" hat das Ziel, 16-Jährigen in Bayern auf Landes- und Kommunalebene das Wählen zu ermöglichen. Es ist ein überfälliger Schritt.

Gebt den Jugendlichen endlich eine Stimme! Genauer gesagt: Lasst bayerische Jugendliche endlich ihre Stimme geben! Bei Europawahlen dürfen Heranwachsende ab 16 Jahren seit vergangenem Jahr wählen, auf Kommunalebene war Niedersachsen diesbezüglich als erstes von mittlerweile elf Ländern bereits 1996 Vorreiter. In vieren davon ist es sogar auf Landesebene möglich, als 16-Jähriger zu wählen. In Bayern kann man also getrost sagen, dass Jugendliche benachteiligt werden.

Der Freistaat hängt hinterher, Widerstand regt sich vor allem in der CSU. Das Argument: Mit 16 Jahren könne man im Zweifel die Konsequenz seines Handelns nicht vollumfänglich überblicken, außerdem griffen viele Rechte und Pflichten erst mit 18 Jahren. Nur ist das zu oberflächlich gedacht.

Wer mit 16 Jahren trinken darf, sollte auch wählen dürfen

Mit 16 Jahren hat man bereits einige Jahre Unterricht in Geschichte, Sozialkunde und Politik hinter sich, Bier und Wein darf man ebenfalls schon kaufen – da traut man den Heranwachsenden also längst zu, das eigene Handeln überblicken zu können. Und bei Wahlen geht es auch um die Zukunft: 16-Jährige müssen mit politischen Entscheidungen noch wesentlich länger leben als etwa 70- oder 80-Jährige. Zeit, das auch durch ein angepasstes Wahlrecht zu repräsentieren.

