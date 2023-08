Es steht Spitz auf Knopf für Hubert Aiwanger.

„Jetzt ist der Punkt erreicht, wo die große schweigende Mehrheit sich die Demokratie zurückholen muss …“



Anders als mittlerweile oft und von vielen Personen behauptet - ist dies kein "Nazisprech".



Es ist eine Feststellung, die diskutiert werden kann!



Es ist kein Geheimnis, daß insbesondere im Umfeld der Grünen schon länger darüber nachgedacht wird, zugunsten des sogenannten "Klimaschutzes" einen erheblichen Teil der Grundrechte sowie des Demokratieprinzips in auszuhebeln!



So sollen in Zukunft etwa nur noch Gesetze überhaupt in den Bundestag und die Landtage eingebracht werden "dürfen" (!), die vorher (!) hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für den Klimaschutz oder in Bezug auf ihre " Klimaauswirkungen" "begutachtet" und eingestuft werden.



Auch die Idee eines - in Wahrheit ja vollkommen antidemokratischen - "Bürgerrats" ist ein Weg hin zur von vielen Grünen und deren Anhängern gewünschten Klima-Diktatur!



Das Heizungs-"Hammer"-Gesetz war bereits ein erster Schritt genau in diese Richtung!





Insofern hat Hr. Aiwanger absolut recht damit, daß die Demokratie zurückgeholt werden muß.



Zum "Antisemitismus":



Ein weiterer, ganz besonders wichtiger Aspekt ist, daß Antisemitismus in den Parteien Grüne und SPD tiefer verankert ist, als dies überhaupt Herrn Aiwanger vorgehalten werden könnte!



Als Sigmar Gabriel (SPD) Außenminister war, beeilte er sich, bei einem Besuch in Israel zu drohen, daß seiner Ansicht nach "die Unterstützung für Israel ein baldiges Ende haben könne", da "man in Deutschland immer weniger in der Lage sei, jungen Menschen das Handeln sowie die Existenz des jüdischen Staates zu erklären".



Hintergrund dafür war und ist die Erkenntnis in der SPD, aber auch bei den Grünen, daß mehr und mehr junge Muslime in Deutschland zu potentiellen Wählern werden.



Als der Palästinenserpräsident Abbas auf einer Konferenz öffentlich behauptete,

..."Israel ist ein Produkt der Kolonialmächte; die Europäer haben die Juden hierhergebracht, um ihre westlichen Interessen in der Region zu sichern."....



widersprach der damalige Außenminister nicht, sondern schwieg!

Er sandte nicht einmal ein Protestnote.



Beim neuen "Einbürgerungsgesetz" lehnen gerade die Grünen einen grundlegenden "Antisemitismus-Test" ab!





Besonders gehört werden sollte der jüdische, hoch zu schätzende Historiker und Publizist Herr Wolffsohn :



"Die hysterischen Aiwanger-Kritiker messen mit zweierlei Maß".

"Derartige Verfehlungen in der Jugendzeit werden nur Konservativen vorgeworfen."



"Was gegen Hr. Aiwanger gerade läuft, ist eine politische Vernichtung."



Die Leute, die ihn derzeit angreifen, sind eben "keine antifaschistischen Helden", sondern Personen, "die uns Juden für ihre tagespoltischen Zwecke mißbrauchen"!



In der SPD (und auch bei den Grünen) gibt es eine tiefgreifende Tendenz zur Doppelmoral.



Herr Wolffsohn verweist hierzu zu Recht (!) auf:

"Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli war als Jugendliche selbst öffentlich bekennende Anitsemiten".



Bis heute hat sich Frau Chebli nicht von ihrem damaligen Tun distanziert.



Man kann Herr Wolffsohn in seinen Feststellungen nur zustimmen!



Fazit:



In Deutschland wird immer schon nach einer Doppelmoral (ab)geurteilt - insbesondere wenn es sich um vermeindliche (!) oder auch wahre antisemitische Aussagen und Handlungen geht.



Insbesondere vor Wahlen werden diese Angriffe besonders gegenüber konservativen Politikern ins Feld geführt, um Wähler zu beeinflussen oder Kandidaten ganz aus dem Spiel zu nehmen!



Gerade Letzteres passiert gerade im "Fall Aiwanger".



Es ist eben kein "Zufall", daß diese Kampagne kurz vor den Wahlen in Bayern gefahren wird.



Allerdings könnten sich die Kampagnen-Verantwortlichen täuschen:



Am Ende könnte es nämlich ein, daß die Wähler diese Trickserei durchschauen und gerade deswegen die Parteien mit ausgewiesenem antisemitischen Profil ganz links und ganz rechts wählen!











