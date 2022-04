Gefängnisse bieten drogensüchtigen Häftlingen keine Lösung

Drogensüchtige werden im Gefängnis dazu gezwungen, einen kalten Entzug zu machen. Dabei könnte Häftlingen mit den richtigen Medikamenten geholfen werden.

Eigentlich gilt ja das Äquivalenzprinzip. Die medizinische Versorgung in Haft sollte der in Freiheit in nichts nachstehen. Doch das tut sie. In vielen Bundesländern. Vor allem aber in Bayern. Dass Heroinabhängige hinter Gittern nicht flächendeckend Ersatzstoffe bekommen – es ist, als würde man Diabetikern Insulin verwehren.

Die Drogenspirale in Gefängnissen kann durchbrochen werden

Heroin ist Teufelszeug. Es zerstört Körper und Geist. Es macht abhängig wie kaum eine andere Droge. Ein Brandbeschleuniger des Todes. Wer mit Abhängigen spricht, der merkt schnell: Die wenigsten haben sich ihr Leid ausgesucht. Oft steckt hinter dem Junkieleben ein tragisches Schicksal. Doch statt jeden Häftling zu substituieren, setzen Anstaltsärzte im bayerischen Strafvollzug teilweise immer noch auf erzwungenen Entzug. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte kann dieser Umstand als Folter ausgelegt werden.

Denn es ist ja so: Der Suchtdruck bleibt. Die Gefangenen besorgen sich den Stoff weiterhin auf dem Schwarzmarkt. Sie verschulden sich damit. Sie landen nach Urinkontrollen in Isolationshaft, weil sie ja eigentlich nichts konsumieren dürften. Sie laufen Gefahr, sich einen goldenen Schuss zu setzen – durch dreckiges Zeug in Haft oder eine zu hohe Dosis in wiedererlangter Freiheit. Sie bleiben an der Nadel. Und landen vermutlich bald wieder im Gefängnis. Man könnte diese Spirale recht leicht durchbrechen. Es braucht dafür nur die kontrollierte Vergabe von ein paar Tabletten. Und die Einsicht, dass Häftlinge keine Patienten zweiter Klasse sind.

Lesen Sie dazu auch