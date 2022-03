Geflüchtete aus der Ukraine: Städte und Kreise müssen unterstützt werden

Offenbar sind die Behörden bei der Versorgung von Flüchtlingen überfordert. Was es braucht ist eine koordinierte Unterstützung durch die Staatsregierung.

Die Hilfsbereitschaft der Menschen übertrifft alle Erwartungen, Ehrenamtliche leisten engagierte Hilfe, aber die Behörden kommen bei der Registrierung, Unterbringung und Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine offenbar vielerorts nicht hinterher. So sieht es zumindest in den ersten Tagen aus. Die Vorfälle am Münchner Hauptbahnhof jedenfalls werfen ein Schlaglicht darauf, wie schwer es fällt, sich auf die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg einzustellen.

Zunächst war die Zuversicht von staatlicher Seite groß. Nach den Fluchtbewegungen in den Jahren ab 2015, so hieß es, habe man die Strukturen geschaffen, um schnell und effektiv zu helfen. Offenkundig unterschätzt aber wurde, dass die Geflüchteten aus der Ukraine sich anders verhalten, auf anderen Wegen hierherkommen und – weil überwiegend Frauen, Kinder und Jugendliche – eine andere Versorgung brauchen.

Die Situation, so erklären in seltener Übereinstimmung das Innenministerium und der Flüchtlingsrat, sei unübersichtlich und unkalkulierbar. Städte und Landkreise tragen die Hauptlast. Dass die Staatsregierung ihnen versichert, die Kosten zu übernehmen (die sie ihrerseits vom Bund erstattet bekommen will), wird nicht ausreichen. Es braucht auch eine gemeinsame organisatorische Kraftanstrengung und einen Plan, wie die vielen ehrenamtlichen Helfer sinnvoll einbezogen werden können. Kurz gesagt: So sehr sich einzelne Ministerien und Bezirksregierungen auch anstrengen – ohne einen Koordinierungsstab auf Landesebene wird es auf Dauer nicht gehen.

