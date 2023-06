Grundschulen sollten sich aufs Wesentliche konzentrieren

Das deutsche Schulsystem hat viele Defizite. Besonders fehlt es an der Vermittlung grundlegender Fähigkeiten für jüngere Schülerinnen und Schüler.

Man muss kein Experte sein, um festzustellen, dass das deutsche Schulsystem marode ist. Es reicht, wenn man zwei schulpflichtige Kinder hat. Es fehlt massiv an Lehrerinnen und Lehrern, es gibt kaum einen Tag ohne Vertretungsstunden, die dann aber oft nicht sinnvoll genutzt werden.

Trotz des Schubs in der Corona-Zeit fehlt es an vernünftiger Digitalisierung. Es fehlt an der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. Es fehlt an Chancengleichheit. Und vor allem fehlt es an der Vermittlung grundlegender Fähigkeiten.

Ohne Lesen, Schreiben und Rechnen wird es später schwierig

Was die Iglu-Studie jüngst quasi offiziell bestätigt hat, ahnen Eltern schon lange: Ganz viele Grundschüler in Deutschland können nicht gut lesen. Das muss sich grundlegend und schnell ändern.

Denn auch wenn es ein wenig verstaubt klingt, gehört Lesen neben Schreiben und Rechnen zu den Grundvoraussetzungen für das spätere Lernen und Leben. Ohne derlei Mindestfähigkeiten werden es die Kinder in allen Fächern und Lebensbereichen sehr schwer haben, komplexere Sachverhalte zu erfassen.

Braucht es Englischunterricht in der Grundschule wirklich?

Ein Schlüssel für mehr Sprach- und Lesekompetenz liegt in der vorschulischen Förderung der Kinder. Ein weiterer liegt in der Entschlackung des Lehrplans. Auf Singen, Basteln, Spaß und Bewegung sollen Kinder nicht verzichten müssen. Aber ob es Englischunterricht in der 3. Klasse wirklich braucht, muss hinterfragt werden. Grundschule sollte sich aufs Wesentliche konzentrieren.

