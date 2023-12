Gute Kinderbetreuung: Der Staat allein kann es nicht richten

Bayerns Kita-Krise könnte noch ein bisschen größer werden. Was jetzt geschehen muss.

In Bayerns Kitas fehlen mehr als 70.000 Plätze und jetzt weisen die Träger von Horten, Ganztagsbetreuungen und Ähnlichem darauf hin, dass es gut und gerne noch ein paar mehr werden könnten, weil das Geld nicht langt. Abbau statt Aufbau – davon ist in den Versprechungen der Staatsregierung nie die Rede, die da besagen, dass spätestens zum Endes des Jahrzehnts alles gut wird. Nur: Den jetzt betroffenen jungen Familien nützen die rosarot gemalten Perspektiven herzlich wenig.

Kinder werden nicht optimal betreut, Eltern reiben sich auf

Sie müssen sich mit Notgruppen und Behelfsangeboten durchs Leben schlagen und das bedeutet Stress. Es bedeutet Kinder, die nicht optimal betreut werden, und Eltern, die sich zwischen Familie und Beruf aufreiben. Staat und Gesellschaft behandeln eine Gruppe, die zu den absoluten Leistungsträgern zählt, reichlich stiefmütterlich.

Dabei ist im Hinblick auf Kinderbetreuung in den vergangenen Jahren viel passiert. Die Rechtsansprüche auf einen Kindergarten- und Krippenplatz mögen nicht in jedem Fall erfüllbar sein. Sie haben aber zu einer enormen Ausweitung des Angebots geführt. Im Bereich der Ganztagsbetreuung an Schulen ist Ähnliches zu erwarten. Das erfordert viel Geld und Personal und ist aus vielerlei Gründen eine (bildungs-)politische Notwendigkeit. Doch allein wird der Staat es nicht regeln können. Auch das zeigt die aktuelle Situation. Was Eltern zum Beispiel auch benötigen, sind Arbeitgeber, die Verständnis haben, wenn der Job plötzlich einmal zurückstehen muss.

