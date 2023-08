Hass und Hetze auch im privaten Bereich widersprechen

Die Anzahl der Fälle von Hasskriminalität im Internet bleibt hoch. Betroffene sollten Strafanzeige erstatten.

Es ist eine einfache, viel zitierte Erkenntnis, dass aus bösen Worten irgendwann böse Taten werden können. Im "Lagebild Hasskriminalität 2022", das vom bayerischen Innenministerium vorgelegt wurde, findet sich dafür jetzt auch ein statistischer Beleg. Immer öfter bleibt es nicht bei bösen Worten. Es kommt – gemessen an der Gesamtzahl der Hass-Delikte – auch verstärkt zu Gewalttätigkeiten.

Die Hoffnung, dass mit dem Ende der belastenden Corona-Jahre auch Hass und Hetze im Netz und im täglichen Leben wieder zurückgehen, hat sich nicht erfüllt. Die hetzerischen Reden gegen Fremde, Juden und Muslime sind geblieben. Wer schwarz ist, behindert ist oder eine andere Sprache spricht, muss damit rechnen, beleidigt, bedroht oder verächtlich gemacht zu werden. Für eine freie, demokratische und weltoffene Gesellschaft ist das ein untragbarer Zustand.

Hass und Hetze im Internet: Betroffene sollten Strafanzeige erstatten

Polizei und Justiz in Bayern nehmen die Gefahr ernst. Die hohe Aufklärungsquote spricht für sich und sollte Betroffene ermutigen, Strafanzeige zu erstatten. Niemand muss sich als Opfer fühlen, jeder und jede kann sich wehren. Und die Aufforderung des Justizministers, auch im privaten Bereich zu widersprechen, wenn die Redeweise in eine respektlose, menschenverachtende Richtung geht, ergibt Sinn. Gerade im kleinen Kreis – in der Familie, im Verein, unter Kollegen – kann Widerspruch Mäßigung bewirken. Ein wichtiges Argument dabei: Böse Worte können nicht nur zu bösen Taten führen, sie können für sich genommen schon böse Taten sein.

