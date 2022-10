In den Untersuchungsausschüssen wird es hart zur Sache gehen

Politisch betrachtet ist die parlamentarische Aufarbeitung des Ärgers um Stammstrecke und Zukunftsmuseum eine durchsichtige Sache. Aber sie ist ein legitimes Mittel.

Jetzt also noch zwei Untersuchungsausschüsse kurz vor der Landtagswahl. Ein Schelm, der es auf die Spitze treibt, könnte an Grüne, SPD und FDP die Frage richten: Was wollt ihr eigentlich? Im Falle des Milliarden-Desasters bei der 2. Stammstrecke lautet der Vorwurf an den Ministerpräsidenten, er habe sich nicht gekümmert. Im Falle des Zukunftsmuseums Nürnberg heißt es, er habe sich zu sehr eingemischt. Wie er es macht, er macht es verkehrt.

Ein Schuh wird allerdings daraus, wenn man ernsthaft die Folgen bedenkt. Die phasenweise Untätigkeit der Staatsregierung bei der 2. Stammstrecke und der Übereifer des Regierungschefs beim Zukunftsmuseum kommen dem Steuerzahler jeweils teuer zu stehen. Die Frage, ob es günstigere Lösungen gegeben hätte, darf also gestellt werden. Und wenn das auf normalem parlamentarischen Weg von der Staatsregierung nicht anständig beantwortet wird, dann ist ein Untersuchungsausschuss das letzte, selbstverständlich legitime Mittel der Opposition.

Grüne, SPD und FDP haben bei Untersuchungsausschüssen den Wahlkampf im Auge

Offensichtlich ist allerdings auch, dass Grüne, SPD und FDP den Wahlkampf im Auge haben und versuchen werden, Söders mögliche Verfehlungen oder Versäumnisse zeitnah vor der Wahl zu thematisieren. Zumindest der Untersuchungsausschuss zum Zukunftsmuseum hätte früher kommen können. Die entscheidenden Verdachtsmomente sind schon länger bekannt. Bei der 2. Stammstrecke ist das anders. Hier wurden die dubiosen Vorgänge erst in diesem Sommer enthüllt.

So oder so: Jetzt müssen die Dinge ausgefochten werden. Es wird hart zur Sache gehen. Der Ausgang ist ungewiss. Für beide Seiten.

Lesen Sie dazu auch