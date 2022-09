In Deutschland krachen die Krisen aufeinander

Corona hat seinen Schrecken ein Stück weit verloren. Dennoch wäre es falsch, das Virus auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn im Herbst treffen wohl steigende Infektionszahlen auf eine gebeutelte Wirtschaft.

Deutschland lebt in einer Doppelkrise. Krise 1: Seit zweieinhalb Jahren befindet sich das Land im Pandemie-Modus – mal mehr, wie im vergangenen Winter, mal weniger, wie in diesem Spätsommer, in dem die Infektionszahlen sinken. Krise 2: der Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf Deutschland. Vor allem die steigenden Preise machen sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch der Wirtschaft zu schaffen. Diese beiden Krisen drohen im Herbst aufeinander zu krachen.

Personalausfälle wären eine zusätzliche Belastung

Es stimmt: Corona hat seinen Schrecken ein Stück weit verloren. Es gibt durch Impfungen und überstandene Infektionen eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung. Dennoch wäre es falsch, das Virus auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn wenn, wie viele Expertinnen und Experten befürchten, die Infektionszahlen im Herbst massiv steigen, dann hat das auch dann schwerwiegende Folgen, wenn die Menschen nicht in eine Klinik müssen, sondern „nur“ krank zu Hause sind. Die Folgen betreffen etwa die von der Energiekrise ohnehin gebeutelte Wirtschaft. Durch Corona bedingte Personalausfälle wären eine zusätzliche Belastung.

Diese Belastung muss abgefangen werden – so gut es eben geht. Gänzlich werden sich Ansteckungen freilich nicht verhindern lassen. Neben bundesweiten Regelungen haben die Länder die Möglichkeit, weitergehende Maßnahmen, etwa eine Maskenpflicht in Innenräumen, zu erlassen – und das sollten sie auch unbedingt tun, wenn es die pandemische Lage erfordert. Es gilt zu verhindern, dass Wirtschaft und Industrie – aber etwa auch Kliniken, Handel und Polizei – kein Personal mehr haben. Und nach wie vor müssen Risikopersonen geschützt werden.

