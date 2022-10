Ist der Rückzug von Thomas Kreuzer nur eine Frage des Alters?

Der Kemptener Thomas Kreuzer (CSU) tritt bei der Landtagswahl 2023 nicht mehr an. Unser Autor fragt sich: Ist das nur eine Frage des Alters?

Diese Nachricht hat am Dienstag selbst die alten Hasen der schwäbischen CSU überrascht: Thomas Kreuzer tritt bei der Landtagswahl 2023 nicht mehr an – wirklich? Schließlich hatte der Chef der Landtagsfraktion noch vor einigen Monaten öffentlich angekündigt, weitermachen zu wollen.

Thomas Kreuzer hat in seiner politischen Karriere viele Höhen, aber auch so manches Tief erlebt. Wobei der langjährige Richter und Staatsanwalt kein Geheimnis daraus macht, dass er sich in der aktuellen Rolle des Fraktionschefs besonders wohl fühlt. Auch deshalb stellt sich nun die Frage, ob der Rückzug 2023 tatsächlich nur dem Alter geschuldet ist oder ob nicht vielmehr die Unsicherheit den Ausschlag gab, welche Rolle der 63-jährige Kemptener im Falle eines Wahlerfolgs noch im bayerischen Landtag spielen wird.

Thomas Kreuzer machte sich für Schwaben und das Allgäu immer wieder stark

Für Schwaben und das Allgäu hat sich Thomas Kreuzer immer wieder stark gemacht, sei es für die Uniklinik Augsburg, den Memminger Flughafen oder die Kemptener Hochschule. Diese einflussreiche Fürsprache wird der Region fehlen, egal welche Parteien 2023 im Freistaat das Sagen haben. Derzeit sticht im Stimmkreis kein potenzieller Kandidat, keine Kandidatin hervor, die in diese Fußstapfen treten könnte. Hier könnte es sich noch rächen, dass Kreuzer nicht frühzeitig einen aussichtsreichen Nachfolger aufgebaut hat.

